Полицейские задержали стрелявшего из окна «снайпера» в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который открыл стрельбу из окна жилого дома в Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Гарболово Всеволожского района. В полицию позвонили соседи дебошира, обеспокоенные звуками стрельбы в непосредственной близости от своего жилища, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам заявителя, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 45-летний Сергей З., а стрелял дебошир из пневматического пистолета. Стражи порядка изъяли оружие и шесть металлических шариков.

В отношении жителя Ленобласти было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Информации об имеющихся у гражданина судимостях нет.

Ранее неизвестный стрелок открыл огонь из окна Lada Granta в Москве. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, сообщал 360tv.ru.