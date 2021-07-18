Жителям России объяснили, как можно улучшить кредитную историю

Москва, 18 июля. Специалист по кредитам Алексей Крамарский озвучил главные правила при работе с займами.

Если в кредитной истории человека имеются какие-либо просроченные выплаты, либо он ранее прибегал к реструктуризации долга, то получить новый займ ему будет достаточно сложно, отмечает в комментарии РИА Новости глава управления кредитных рисков розничного сегмента «Райффайзенбанка» Алексей Крамарский.

Сделать кредитную историю привлекательнее непросто и не быстро, подчеркивает аналитик. Однако это не означает, что этого сделать невозможно. По мнению Крамарского, на то, чтобы улучшить свою историю понадобится порядка трех лет.

Исправить ситуацию помогут постоянные стабильные выплаты, даже если кредит небольшой. Эксперт приводит в пример бытовую технику и регулярную оплату выплат по кредиткам. Сотрудник «Райффайзенбанка» особенно отмечает, что наличие в истории займов в микрофинансовых организациях усложняет процедуру «восстановления», так как представители банков видят в обращениях к МФО повышение рисков.

Советы по избежанию просроченных платежей дал россиянам директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.