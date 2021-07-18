В мире появились датчики на пальцах, которые вырабатывают энергию во сне

Москва, 18 июля. Устройства, вырабатывающие энергию, как правило, требуют интенсивных физических упражнений для достижения мало-мальски весомого результата. К ним относят езду на велосипеде, бег и многое другое. Но как сообщили исследователи из калифорнийского университета в Сан-Диего, есть и другой, пассивный способ получения энергии. Речь идет о ее генерации во время сна.

Для этого к кончикам пальцев человека прикрепляют специальные датчики. Таким образом, без дополнительных усилий можно с оного квадратного сантиметра получить 300 миллиджоулей (мДж) энергии.

Изобретение является биотопливным элементом (BFC) и работает при помощи лактата — продукте клеточного метаболизма, производной молочной кислоты, которая растворяется в человеческом поту. Прибор накрывает подушечки пальцев небольшими участками, состоящими из электродов. Их покрытие создано из углеродных нанотрубок и гидрогеля. Все это обеспечивает максимальное впитывание пота по сравнению с другими известными материалами.

Как сообщают исследователи, кончики пальцев выбраны не случайно. Все дело в том, что благодаря потоотделению на этих участках тела могут появляться до нескольких микролитров на один квадратный сантиметр в минуту. Это намного больше, чем на других участках тела, где показатели на два, а то и на три порядка меньше.

Само устройство довольно гибкое, что существенно поднимает его эргономику. Носить датчики можно даже во время выполнения повседневных задач. Вырабатываемой энергии должно хватать для питания умных датчиков и небольших электронных приспособлений.

Ранее сообщалось о создании имплантируемого датчика для восстановления чувствительности нервов.