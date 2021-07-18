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Компания Intel может приобрести производителя микросхем GlobalFoundaries

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:56
Экономика
Компания Intel может приобрести производителя микросхем GlobalFoundaries
flickr.com  /  lynn yang

Нью-Йорк, 18 июля. Американская компания Intel рассматривает возможность приобретения производителя полупроводниковых микросхем GlobalFoundaries. Стоимость сделки оценивается в 30 млрд долларов.

Согласно предоставленной информации, корпорация Intel осуществляет консультации по поводу возможности сделки. Организация GlobalFoundaries находится в США. В настоящее время компания принадлежит одному из инвестфондов правительства эмирата Абу-Даби. Подобная инициатива может оказаться «крупнейшим приобретением» для Intel, передает ТАСС.

Поскольку окончательные соглашения не достигнуты, транзакции могут не последовать, добавили в The Wall Street Journal. В этом случае ожидается, что GlobalFoundaries перейдет на ранее запланированное IPO. Представители холдинга Intel рассчитывают, что сделка позволит компании нарастить поставки микрочипов другим производителям.

Исполнительный директор Intel Corp Пэт Гелсинджер ранее сообщил, что американский концерн больше не будет сосредотачиваться на выкупе ценных бумаг. Организация намерена расширять собственное производство.

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intel микрочипы GlobalFoundaries
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