Херсон, 18 июля. Жители Херсона, считавшие себя украинцами до Евромайдана, поменяли свои взгляды и теперь мечтают о судьбе Крыма, рассказал экс-министр связи ДНР Виктор Яценко.

По его словам, считавшие себя украинцами жители Херсона резко захотели оказаться на месте крымчан, которые благодаря проведенному в 2014 году референдуму воссоединили полуостров с Россией. Яценко указал, что в украинском регионе возникли проблемы в сфере сельского хозяйства после перекрытия Киевом Северо-Крымского канала, передает «Политпазл».

«Херсон ждет для себя судьбы Крыма. Потому что вся история с сельским хозяйством после того, как перекрыли крымский канал, крайне плачевна», — отметил бывший министр ДНР.

По Херсонской области ударила и конфронтация киевских властей с РФ, и ограничения на поставки сельхозпродукции в страны Евросоюза. Если раньше украинцы надеялись на светлое будущее, ожидая перемен к лучшему, то теперь они наблюдают ухудшение уровня жизни в стране, объяснил Яценко.

«Главным рынком сбыта для Херсона была Россия», — сказал он.

Бывший министр вспомнил о том периоде, когда на херсонской трассе стояли очереди фур, которые затоваривались на базах. Теперь этого нет, а жители региона все пристальнее следят за Крымом, добавил Яценко.

Ранее стало известно о намерении крымских властей привлечь к ответственности организаторов блокады полуострова. В настоящее время готовится иск о взыскании ущерба с украинской стороны.