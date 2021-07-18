Историк высмеял слова Саакашвили о «великой Украине» до Кавказа

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассчитывает, что «великая Украина» будет простираться до Кавказа. В эфире одного из украинского телеканалов он отметил, что у Киева «более-менее» имеются проблемы со всеми соседями, а ближайшая для Украины страна, с которой нет конфликтов, — это Грузия. Для Тбилиси, по словам Саакашвили, ситуация аналогичная.

«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов — «от Сяна по Кавказ — великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», — заявил экс-президент Грузии.

Украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко от партии «Европейская солидарность» называл Кубань «украинскими этническими землями». Он также создал в украинском парламенте межфракционное объединение «Кубань», куда вошли 13 народных депутатов из трех политических партий.

Националист Дмитрий Ярош грозился «захватить» Кубань, Воронеж и часть Ростовской области, а радикал и создатель батальона «Айдар» Андрей Билецкий говорил о необходимости «силой вернуть» Кубань и Кавказ. В свою очередь, в Москве эти заявления называют абсурдными, расценивая их как попытки отвлечь жителей Украины от внутренних проблем.

Facebook Алексея Гончаренко /

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, высмеял слова Саакашвили о «великой Украине» до Кавказа. По его словам, сегодня для Саакашвили нет места не только на Украине, но и в родной Грузии.

«Саакашвили цитирует слова из марша украинских националистов ОУН-УПА1 (деятельность организации запрещена в РФ. — Прим. ФАН), в котором сказано следующее: «Соборное украинское государство — прочное и одно от Сяна до Кавказа». Выходит, что Саакашвили стал настолько искренним украинцем, что цитирует гимн украинских националистов. Это говорит о многом: родная Грузия его вообще не ждет, а на Украине он никогда больше не сможет занять какой-нибудь высокий пост в правительстве. Наверное, он хочет заменить Арсена Авакова на посту главы МВД Украины», — сказал собеседник ФАН.

vk.com / Антон Викторович Бредихин

Кроме того, как отметил специалист, Саакашвили показал себя в качестве «завоевателя», когда из-за своих амбиций полностью потерял Южную Осетию и Абхазию. Также он добавил, что граждане Украины должны поднять на смех бывшего президента Грузии за подобного рода заявления.

«В любом случае территориальные претензии Саакашвили к России смешны. Учитывая его опыт отстаивания своих интересов и интересов Грузии по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Безусловно, здесь мы можем наблюдать за попыткой «хайпануть» со стороны Саакашвили. Таким образом он хочет показать, что является украинским националистом. На мой взгляд, сами украинцы должны поднять на смех Саакашвили за это заявление», — резюмировал Антон Бредихин.

Украинские правоохранительные органы передали личную информацию членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты — за жизнь» радикалам. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и лидер движения Илья Кива.

1 Организация запрещена на территории РФ.