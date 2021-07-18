Журавлев истолковал заявления Белого дома о сыпи американских дипломатов в Вене

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал ФАН намерения сотрудников Белого дома расследовать причины появления сыпи у американских дипломатов в Вене.

По словам политолога, подобные истории начинают всплывать, когда с точки зрения определенных кругов США отношения между странами становятся слишком хороши.

«Это же дополнительное нагнетание информационного поля, дополнительное нагнетание обычных людей, — подчеркнул Журавлев. — Такие истории рассчитаны не на ученых-физиков или дипломатов, политиков и генералов, а на рядового среднего американца, которому в очередной раз рассказали про страшную Россию, которая травит, убивает и мучает несчастных американских дипломатов».

Эксперт продолжил, что для части американской элиты встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина совсем не то, что должно было произойти. Поэтому сейчас Вашингтон активно ищет способы увильнуть от обсуждаемых договоренностей.

«Отказаться в лоб вроде неудобно, но можно сказать, что президент Байден собирался улучшить отношения с Россией, но этого не вышло из-за действий Москвы, — отметил Дмитрий Журавлев. — «Мы хотели, но русские — плохие, поэтому мы не будем выполнять то, что сами на себя взяли» — американцы довольно часто проделывают эту операцию. Фактически они не собираются ничего выполнять из того, что они наговорили в Швейцарии, кроме договоренностей по военным вопросам».

Напомним, что ранее сотрудники Белого дома заявили, что намерены расследовать причины появления сыпи у американских дипломатов в Вене. Некоторые симптомы, по их словам, напоминают о случаях заболевания «гаванским синдромом». Похожие проявления были обнаружены у дипломатов из США во время пребывания на Кубе в 2016–2017 годы.

По утверждению официальных лиц, проблемы со здоровьем у представителей внешнеполитического ведомства начались после инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Дипломаты жалуются на мигрень и головокружение, они также отмечают появление сыпи на коже.