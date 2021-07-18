Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой

Москва, 18 июля. Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Маргарита Соколова призвала поклонников прекратить сравнивать артистку с покойной звездой Юлией Началовой.

Прошедшие несколько недель вся страна с замиранием сердца следит за состоянием известной артистки. Представители звезды не особо раскрывают детали отмечая, что пока Максимова остается в стабильно тяжелом состоянии. Поклонники опасаются, что от них скрывают истинное положение дел. Некоторые уверены, что может получиться ситуация, как с покойной артисткой Юлией Началовой, которая до последнего не хотела, чтобы фанаты знали правду.

«В случае с Юлией Началовой тоже все опровергали до последнего. Тоже говорили, что не знаем, она в Риме, все у нее нормально», — возмущенно пишут поклонники в Instagram-аккаунте директора певицы.

Официальный представитель МакSим призвала поклонников набраться терпения и не сравнивать двух артисток. Неразглашение информации он считает нормальным явлением, поскольку звезды имеют право на личную жизнь.

«Не надо сравнивать случаи. Да, я думаю, все имеют право на личное пространство. И вы тоже, наверное, не хотели бы, чтобы вашу частную жизнь выложили на всеобщее обозрение», — отметила Соколова.

Позже она добавила, что никто не отрицает всю тяжесть состояния Максимовой, однако постоянные вопросы и попытки влезть в частную жизнь лишь делают больнее всем, кто окружает артистку. Директор звезды подчеркнула, что не перестает тихо верить в чудо, чего желает и всем поклонникам.

Ранее Соколова впервые прокомментировала роковой концерт МакSим в Казани. Она рассказала, что певица до последнего скрывала от нее подробности ухудшения своего здоровья.