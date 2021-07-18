Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:48
11:45
Политика
ВСУ разместили запрещенную военную технику у линии фронта в Донбассе
11:45
Общество
Глубоководный аппарат "Титан" получил новые фото с места крушения "Титаника"
11:45
Весь мир
Политик Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с главой Минобороны России
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
Все новости

Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Anton Belitsky/Russian Look

Москва, 18 июля. Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Маргарита Соколова призвала поклонников прекратить сравнивать артистку с покойной звездой Юлией Началовой.

Прошедшие несколько недель вся страна с замиранием сердца следит за состоянием известной артистки. Представители звезды не особо раскрывают детали отмечая, что пока Максимова остается в стабильно тяжелом состоянии. Поклонники опасаются, что от них скрывают истинное положение дел. Некоторые уверены, что может получиться ситуация, как с покойной артисткой Юлией Началовой, которая до последнего не хотела, чтобы фанаты знали правду.

«В случае с Юлией Началовой тоже все опровергали до последнего. Тоже говорили, что не знаем, она в Риме, все у нее нормально», — возмущенно пишут поклонники в Instagram-аккаунте директора певицы.

Официальный представитель МакSим призвала поклонников набраться терпения и не сравнивать двух артисток. Неразглашение информации он считает нормальным явлением, поскольку звезды имеют право на личную жизнь.

«Не надо сравнивать случаи. Да, я думаю, все имеют право на личное пространство. И вы тоже, наверное, не хотели бы, чтобы вашу частную жизнь выложили на всеобщее обозрение», — отметила Соколова.

Позже она добавила, что никто не отрицает всю тяжесть состояния Максимовой, однако постоянные вопросы и попытки влезть в частную жизнь лишь делают больнее всем, кто окружает артистку. Директор звезды подчеркнула, что не перестает тихо верить в чудо, чего желает и всем поклонникам.

Ранее Соколова впервые прокомментировала роковой концерт МакSим в Казани. Она рассказала, что певица до последнего скрывала от нее подробности ухудшения своего здоровья.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
здоровье соколова макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru