Правовое оцепенение ГИБДД: автоэксперт рассказал, что делать с самокатчиками

Проблема электросамокатов на российских дорогах стала одной из самых актуальных на сегодняшний день. Все бы ничего, но по вине водителей этих устройств на дорогах происходят ДТП и гибнут люди. Так, на прошлой неделе создатель прорывной теории сна Иван Пигарев погиб в Москве после столкновения с самокатчиком. И это — далеко не единственный случай. В разговоре с ФАН независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что делать с самокатчиками.

По мнению специалиста, корень проблемы на дорогах кроется в правовом оцепенении надзорного органа, а именно ГИБДД.

«Те, кто говорит, что в 2019 году постановлением Пленума Верховного суда указано, что человек на самокате — пешеход, грубо обманывают население. Если аппарат имеет два колеса и мощность двигателя до 250 Вт, то устройство по правилам дорожного движения попадает в категорию «электровелосипед». А если больше 250 Вт, то без дополнений попадает в категорию «мопед» и требует наличия водительского удостоверения для управления», — говорит Попов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Учитывая технические требования транспортных средств, собеседник ФАН полагает, что представители госавтоинспекции закрывают глаза на нарушения самокатчиков ПДД.

«Все вокруг твердят, что нужно водительское удостоверение, [чтобы] следить за соблюдением ПДД. Но господа гаишники ни одного случая не могут привести в пример, где они поймали электросамокатчика или его оштрафовали хотя бы за то, что он не как велосипедист пересекает пешеходный переход, не спешившись», — говорит спикер.

Кроме того, Дмитрий Попов уверен, что порядка на дорогах было бы больше, если бы пользователи электросамокатов участвовали в движении основного транспортного потока.

«Те, кто говорит, что будет страшно, если они поедут по проезжей части, пусть сидят дома или садятся в общественный транспорт. А так, пожалуйста, каску, водительское удостоверение, в обычном потоке на условиях обычного мопеда пускай едут», — добавил эксперт.

Пресс-служба Urent /

Решение проблемы в урегулировании дорожных отношений с самокатчиками Дмитрий Петров видит только в активном вмешательстве в этот процесс представителей ГИБДД. По сути, именно они и призваны к осуществлению порядка на дорогах.

«Электросамокат или любой другой самокат — весьма проблемное устройство для передвижения, потому что скорость — большая, а маневренность — маленькая. На большой скорости водитель самоката не в состоянии быстро объезжать возникающие препятствия. Не надо ничего регулировать, нужно просто взять жезл, взять удостоверение, надеть кепочку с кокардой на голову и идти начать наконец штрафовать их за нарушение правил дорожного движения», — заключил спикер.

Ранее в столице произошел неприятный инцидент с участием самокатчика. Неизвестный сбил девушку и скрылся. Пострадавшая попала в больницу. Врачи диагностировали у 26-летней москвички перелом ребра.