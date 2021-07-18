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Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
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Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
pixabay.com  /  markusspiske

Барнаул, 18 июля. Три человека погибли и еще пять пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Трагедия произошла на Чуйском тракте в Троицком районе. По предварительной информации, водитель Toyota Camry допустил боковое столкновение с Hyundai Creta, который двигался во встречном направлении.

Смертельные травмы получили три пассажира японской иномарки — 52-летний мужчина, 22-летняя девушка и девятилетняя девочка. Еще одна женщина, находившаяся в салоне, госпитализирована.

В Hyundai Creta находились пять человек. Травмы получили водитель и трое детей, их увезли в Троицкую больницу. Еще один пассажир отделался легкими повреждениями и отказался от госпитализации.

Несколько дней назад на трассе в Пермском крае произошла еще одна смертельная авария. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в BMW, водитель и пассажир которой погибли на месте, сообщало URA.RU.

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