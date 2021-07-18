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В России заразились коронавирусом еще 25 018 человек

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:39
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 018 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 18 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 25 018 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 11,3% из них. Зарегистрировано 764 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 886 пациентов.

Многие люди жалуются на повышение сердечного ритма в течение нескольких месяцев после перенесенного коронавируса. Отслеживать состояние здоровья и контролировать последствия заболевания помогут фитнес-браслеты. Они регистрируют основные показатели организма, сообщалось ранее.

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