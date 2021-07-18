Средний размер выданных россиянам потребкредитов вырос в июне

Москва, 18 июля. Средний размер потребительского кредита в июне 2021 года составил рекордные 303,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Относительно мая текущего года рост средневзвешенного размера потребкредита составил 7,2%. Наряду с этим по сравнению с тем же периодом минувшего года средний чек потребкредита увеличился на 41,8%, говорится в пресс-релизе НБКИ.

Рост среднего чека потребкредита был зафиксирован почти во всех регионах страны. Наибольший средний объем выданных потребкредитов эксперты отметили в Москве — он составил 580,2 тыс. рублей. В тройке лидеров оказались Ямало-Ненецкий АО (533,3 тыс. рублей) и Подмосковье (465,5 тыс. рублей).

Количество выданных российскими банками ссуд в июне этого года оказалось рекордным с 1991 года. Об этом ранее сообщили в Объединенном кредитном бюро.