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Ей рукоплещет весь мир: Вадим Манукян оставил пожелание певице Любови Казарновской
Шоу-бизнес
Ей рукоплещет весь мир: Вадим Манукян оставил пожелание певице Любови Казарновской
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

18 июля выдающаяся советская и российская оперная певица Любовь Казарновская отмечает свой 65-й день рождения. Свои поздравления артистке в беседе с ФАН оставил известный блогер и общественный деятель, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Эксперт отметил, что вклад именинницы в развитие отечественной культуры и оперного искусства, в частности, трудно переоценить. Дебютировав в 21 год на московских театральных подмостках, за годы плодотворной карьеры Казарновская покорила крупнейшие мировые сцены.

«Метрополитен-опера», «Ла-Скала» — ей рукоплещет весь мир. А ее оперные арии у всех на слуху: Саломея и Тоска, Амелия из «Бала-маскарада» и Виолетта из «Травиаты», — напомнил Вадим Манукян.

Не сценой единой: музыкальная звезда известна публике своей активной общественной позицией. Стоит только вспомнить о фонде поддержки российской оперы, и все сразу становится на свои места, подчеркнул блогер. Речь идет о созданном в 1997 году «Фонде Любови Казарновской», который занимается культурными проектами в области классического искусства.

Ей рукоплещет весь мир: Вадим Манукян оставил пожелание певице Любови Казарновской
instagram.com  / @vadim_manukyan

В завершение собеседник ФАН с искренним восхищением оставил имениннице теплые пожелания.

«Мои поздравления Любови Юрьевне по случаю юбилея. Надеюсь, что она своим творчеством будет радовать нас еще долгие годы», — сказал Вадим Манукян.

Ранее российский блогер поделился с ФАН мнением об успехе кинофильма «Майор Гром», внезапно ставшем популярным у западного зрителя. По словам эксперта, российские произведения способны покорять зарубежную публику, не следуя модным тенденциям и оставаясь во всем оригинальными.

 

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