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Пловец Морозов назвал себя самым старым в российской команде на ОИ
Олимпиада-2020 в Токио
Пловец Морозов назвал себя самым старым в российской команде на ОИ
TACC  /  Красильников Станислав

Москва, 18 июля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в плавании Владимир Морозов уверен, что на предстоящей Олимпиаде в Токио будет заметна смена поколений.

По словам спортсмена, в российской сборной много молодых пловцов, которые должны проявить себя на Играх-2020. Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа, в состав российской сборной вошли 335 атлетов.

«Все молодые ребята. Я, наверное, самый старый в команде. Многие ребята и до чемпионата России показывали результаты такого уровня, так что нет, я так не думаю. Не думаю, что они сыграли в отбор», — передает слова Морозова «Р-Спорт».

Пловец выразил уверенность в том, что предстоящие соревнования будут богаты на смену поколений. По его словам, молодые спортсмены должны себя проявить.

«В 2016 году мы видели много пловцов, которые заходили в призы на своей третьей-четвертой Олимпиаде. В этот раз таких спортсменов будет меньше. Уже есть Криштоф Милак, Климент Колесников», — напомнил Морозов.

Криштоф Милак, 21-летний венгерский пловец, является действующим мировым рекордсменом на дистанции 200 метров баттерфляем. Климент Колесников, 21-летний российский пловец, является рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине.

Ранее сообщалось, что император Нарухито примет участие в открытии ОИ-2020, которые стартуют 23 июля.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Пловец Морозов назвал себя самым старым в российской команде на ОИ
токио олимпиада морозов плавание
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