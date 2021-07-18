Пьяный заплыв подростков в Краснодаре закончился смертью 17-летней девушки

Краснодар, 18 июля. Несмотря на первое спасение случайными прохожими, девушка снова отправилась в воду и утонула.

По данным источника Федерального агентства новостей, в ночь на 18 июля в водоеме около парка 30-летия Победы в Краснодаре группа несовершеннолетних устроила заплыв. В один момент 17-летняя девушка начала тонуть, однако вовремя подоспевшие на помощь прохожие вытащили ее на сушу. Известно, что отдыхающие употребляли спиртные напитки.

Через некоторое время подросток снова оказалась в воде и утонула. Известно, что погибшая состояла на учете в полиции в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее школьница утонула во время купания на одном из пляжей города Чебоксары. Туда она пришла вместе с мамой и двумя сестрами. В какой-то момент девочка заплыла за буйки и скрылась с поверхности воды. Ее тело нашли спустя час после происшествия.