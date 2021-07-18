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Подсчитаны убытки криптоинвесторов на фоне просадки рынка

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:27
Экономика
Подсчитаны убытки криптоинвесторов на фоне просадки рынка
pixabay.com

Москва, 18 июля. Состояние миллиардеров, вкладывавшихся в криптовалюту, уменьшилось на 15,5 млрд долларов.

Просадка рынка привела к значительным финансовым потерям криптоинвесторов, состояние которых снизилось до 46,8 млрд долларов в ходе коррекции крипторынка. Об этом пишет РБК.

Выяснилось, что после майских потрясений биржи основатель Alameda Research и биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял за один день 5,2 млрд долларов. Его состояние равнялось 16,7 млрд долларов, но впоследствии снизилось до 11,5 млрд долларов.

Разработчики криптовалютной платформы Ripple Джед Маккалеб и Крис Ларсен уменьшили свое состояние на 1,6 млрд и 1,3 млрд долларов каждый. Главный исполнительный директор Microstrategy Майкл Сэйлор стал менее обеспечен на 1,5 млрд долларов, а гендиректор биржи криптовалюты Coinbase Брайан Армстронг лишился 1,6 млрд долларов.

Михаил Кархалев из криптобиржи Currency.com ранее рассказал, почему биткоин «заморозился» у позиции в 30 тыс. долларов.

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