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Настя Ивлеева повеселила фанатов фото в купальнике «без гламура»
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева повеселила фанатов фото в купальнике «без гламура»
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 18 июля. Звезда тревел-шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева поделилась новыми кадрами с греческого курорта. Блогер не постеснялась показать себя в естественном образе на забавном фото.

Жена рэп-исполнителя Элджея Настя Ивлеева регулярно экспериментирует с модой и не боится предстать в эпатажном образе. Однако блогер завоевала сердца фанатов не только чувством стиля, но и самоиронией. Недавно звезда поделилась с поклонниками забавной публикацией, где показала, как выглядит в купальнике, когда на нее не направлены объективы фэшн-фотографов.

«Ну все, хватит гламурных фото! Это жизнь, и это я! Че мутите? Уже думаю о том, как скоро сменится картинка! Урюпинск, жди нас через неделю», — заявила телеведущая.

Бодипозитивные фото привели в восторг поклонников Ивлеевой. Фанатов рассмешила «фотосессия» звезды, однако многие отметили, что даже в таком образе блогер не растеряла своей красоты. Кадры были сняты на пляже элитного курорта в Греции, но совсем скоро Ивлеева отправится в путешествие по российской глубинке.

Недавно Ивлеева показала, как встретила день рождения Элджея на курорте. Совместные кадры смутили фанатов, которые подозревали пару в скором разводе.

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блогер звезды ивлеева
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