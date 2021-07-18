Два воспитанника «Чертаново» могут вернуться в «Крылья Советов»

Самара, 18 июля. В расположение ФК «Крылья Советов» прибыл полузащитник Данил Пруцев. Воспитанник системы столичного «Чертаново» уже выступал за самарскую команду год назад, но провел всего несколько матчей.

Данил Пруцев оказался в числе девяти игроков, перешедших в «Крылья Советов» прошлым летом из «Чертаново» вместе с главным тренером Игорем Осинькиным. Но молодой опорник провел за самарцев лишь несколько стартовых матчей сезона, после чего был перепродан в «Сочи». Там футболист имел достаточное количество игровой практики, тем не менее на днях он вернулся в «Крылья». Вероятно, речь идет об аренде игрока до конца нового сезона.

Также, по сведениям ФАН, существует немалая вероятность, что «Крылья» арендуют еще одного игрока из системы «Чертаново» — Максима Глушенкова, который сейчас принадлежит столичному «Спартаку». Это произойдет, если футболист не окажется в числе тех, на кого сделает ставку новый главный тренер «красно-белых» Руй Витория.

Глушенков имеет отношение к самарскому региону, так как несколько лет воспитывался в Академии имени Коноплева. Он уже играл за «Крылья» в сезоне 2019/20, а ранее выступал за «Чертаново» под началом нынешнего наставника самарцев Игоря Осинькина.

Кроме того, на днях было объявлено о подписании «Крыльями» соглашения с форвардом Германом Онугхой. Футболист по прозвищу «русский Лукаку» арендован у датского клуба «Вайле» с правом последующего выкупа.