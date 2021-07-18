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В США испугались появления у РФ «серебряной пули» для американской авиации

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:24
Армия
В США испугались появления у РФ «серебряной пули» для американской авиации
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 июля. Россия в ближайшее время получит смертоносное вооружение, которое защитит ее от любых средств воздушного нападения.

В публикации американского портала 19FortyFive говорится, что ВС России уже очень скоро получат зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». С его помощью можно не только обнаруживать, но и одновременно атаковать до десяти баллистических ракет. Современные радиолокационные системы также позволят комплексу фиксировать приближение БПЛА, самолетов и вертолетов, передает «ПолитРоссия».

По мнению экспертов, С-500 можно будет смело считать «серебряной пулей» для современных самолетов-невидимок, включая пресловутые американские F-35 Lightning II. Комплекс станет универсальным средством для уничтожения любых воздушных угроз.

В США испугались появления у РФ «серебряной пули» для американской авиации
Пресс-служба ЗВО  / 

Его уникальной способностью станет возможность сбивать низкоорбитальные спутники, что буквально ослепит американских военных, лишит из связи и создаст трудности для применения высокоточного оружия.

Издание пишет, что США испугались вероятности полного уничтожения своей авиации российским «Прометеем». Россия еще не приняла эти установки на вооружение, однако они уже прошли испытания. Первые образцы поступят в ВС РФ к концу 2021 года.

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сша прометей вс россии
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