Киев, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен итогами переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сейчас на Украине разыгрывается очередной акт спектакля, а Киев грозится повернуться к Востоку передом, а к Западу — задом, как в сказке. Страна продемонстрировала свою ненужность, неприспособленность, хамскую требовательность, а мольбы Зеленского на Западе вызывают жалость.

Даже американские политики открыто говорят, что Украине стоит самой заботиться о себе, а не просить Вашингтон о помощи. В частности, такое мнение высказал новый посол США на Украине Джордж Кент. Сейчас Киев требует обеспечить транзит русского газа через украинскую ГТС даже после запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Потому что русские деньги за перекачку русского газа в Европу это национальное достояние Украины. И нечего на него покушаться, пытаясь обойти Украину стороной», — иронизирует автор «Царьграда».

Вопрос встречи Байдена и Зеленского в Белом доме отошел далеко на второй план, хотя в Киеве хвастались, что переговоры состоятся в скором времени. Теперь после встречи с Меркель выяснилось, что никто не спешит приглашать Зеленского. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит Вашингтон 18 июля. Украинский лидер не прошел фейс-контроль, а его визит в США могут перенести на осень.

Ранее Байден в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что санкции против «Северного потока — 2» бессмысленны. Украинцы в ответ высмеяли свою власть.