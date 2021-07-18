Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором вкусного и полезного мороженого

Москва, 18 июля. Мороженое является одним из самых популярных летних лакомств. Однако не всегда оно бывает вкусным, не говоря уже о пользе.

Дело в том, что некоторые недобросовестные производители ради удешевления товара заменяют натуральные продукты на вредные растительные компоненты. Так, почти треть мороженого в магазинах не соответствует ГОСТу.

Чтобы не разочароваться в десерте, в первую очередь следует обратить внимание на жирность продукта. В молочном лакомстве его должно быть не больше 7,5%, а в сливочном — от 8 до 11%. Если жирность превышает такие значения, то это уже пломбир. Также мороженое не должно проминаться под рукой.

Стоит помнить, что мороженое наряду с полезными свойствами может оказаться опасным для здоровья. Об этом рассказали специалисты в эфире передачи Елены Малышевой.