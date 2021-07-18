Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:46
11:45
Общество
Глубоководный аппарат "Титан" получил новые фото с места крушения "Титаника"
11:45
Весь мир
Политик Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с главой Минобороны России
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
11:32
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 018 человек
Все новости

Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором вкусного и полезного мороженого
Общество
Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором вкусного и полезного мороженого
pixabay.com

Москва, 18 июля. Мороженое является одним из самых популярных летних лакомств. Однако не всегда оно бывает вкусным, не говоря уже о пользе.

Дело в том, что некоторые недобросовестные производители ради удешевления товара заменяют натуральные продукты на вредные растительные компоненты. Так, почти треть мороженого в магазинах не соответствует ГОСТу.

Чтобы не разочароваться в десерте, в первую очередь следует обратить внимание на жирность продукта. В молочном лакомстве его должно быть не больше 7,5%, а в сливочном — от 8 до 11%. Если жирность превышает такие значения, то это уже пломбир. Также мороженое не должно проминаться под рукой.

Стоит помнить, что мороженое наряду с полезными свойствами может оказаться опасным для здоровья. Об этом рассказали специалисты в эфире передачи Елены Малышевой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором вкусного и полезного мороженого
мороженое выбор польза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru