Смертельная погоня: ФАН узнал подробности ДТП с нижегородскими подростками

Нижний Новгород, 18 июля. Появились подробности смертельного ДТП в Нижегородской области. Пятеро человек, в том числе четверо подростков, ночью пострадали после съезда в кювет. Один из несовершеннолетних пассажиров погиб.

Как пояснили в региональном ГУВД, за рулем отечественного автомобиля находился 17-летний молодой человек без водительского удостоверения. Ночью группу подростков начали преследовать полицейские. Однако ребята вместо выполнения просьбы остановиться решили скрыться от погони, и, не рассчитав скорость, слетели с дороги. Несовместимые с жизнью ранения получил несовершеннолетний пассажир.

Ранее ФАН писал об аварии со смертельным исходом. В Мордовии после столкновения с большегрузом погиб водитель «десятки».