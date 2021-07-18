Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:46
11:45
Общество
Глубоководный аппарат "Титан" получил новые фото с места крушения "Титаника"
11:45
Весь мир
Политик Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с главой Минобороны России
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
11:32
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 018 человек
Все новости

Смертельная погоня: ФАН узнал подробности ДТП с нижегородскими подростками
Происшествия
Смертельная погоня: ФАН узнал подробности ДТП с нижегородскими подростками
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 18 июля. Появились подробности смертельного ДТП в Нижегородской области. Пятеро человек, в том числе четверо подростков, ночью пострадали после съезда в кювет. Один из несовершеннолетних пассажиров погиб.

Как пояснили в региональном ГУВД, за рулем отечественного автомобиля находился 17-летний молодой человек без водительского удостоверения. Ночью группу подростков начали преследовать полицейские. Однако ребята вместо выполнения просьбы остановиться решили скрыться от погони, и, не рассчитав скорость, слетели с дороги. Несовместимые с жизнью ранения получил несовершеннолетний пассажир.

Ранее ФАН писал об аварии со смертельным исходом. В Мордовии после столкновения с большегрузом погиб водитель «десятки».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Смертельная погоня: ФАН узнал подробности ДТП с нижегородскими подростками
россия нижегородская область дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru