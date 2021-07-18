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Депутат Журавлев возмутился «палкам в колеса» бизнесменам Приморского края

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:23
Политика
Депутат Журавлев возмутился «палкам в колеса» бизнесменам Приморского края
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 18 июля. Депутат Госдумы России и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Приморский край, где выслушал проблемы местного населения. Он осудил формы поддержки бизнеса в регионе.

Политик нанес визит в город Артем и несколько сел Приморья. Депутат обсудил освоение «дальневосточного гектара» с предпринимателем Юрием Симоненко из Алексеевки. Мужчина владеет ООО «Мегасервис» и наладил производство банных веников. Бизнесмен долго искал занятие, а баню любил с детства. Однако есть проблема в нехватке кадров. Предприниматель привлекает школьников на подработку, но вопрос не решается.

«Землю осваиваете, такое дело наладили, чувствуется подход с любовью», — похвалил депутат и с сожалением отметил, что программа по освоению «дальневосточного гектара» не до конца продумана.

Симоненко хотел бы заниматься сельским хозяйством, но у его участка в одностороннем порядке поменяли статус. Журавлев возмутился этому и пообещал взять дело на личный контроль. В селе Алексей-Никольское выяснилось, что на другом производстве — сыроварне — затянулось оформление документов на строительство фермы.

«Надо поддерживать такие производства, а не палки в колеса вставлять!» — констатировал лидер «Родины».

Парламентарий пообещал разобраться с проблемой и встретился с простыми жителями Артема. Россияне пожаловались на нехватку врачей и трудности с ЖКХ.

Журавлев ранее встретился с жителями Владивостока в рамках программы «100 городов». Политик осудил работу чиновников на Дальнем Востоке и принял жалобу экоактивистов на вырубку леса.

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родина журавлев приморье
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