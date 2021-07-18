Тренер Марко Николич назвал «Локомотив» своей лучшей командой после разгрома от «Зенита»

Москва, 18 июля. «Зенит» разгромил московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России, встреча прошла 17 июля на футбольном стадионе в Калининграде и завершилась со счетом 3:0.

Игроки столичного «Локомотива» в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом» допустили много ошибок, которые привели к крупному поражению, соперники такого уровня таких ошибок не прощают. Об этом сказал журналистам после матча главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Наставник столичного клуба отметил, что «Зенит» является очень качественной командой, которая прекрасно воспользовалась ошибками соперника. По словам сербского специалиста, железнодорожники сами привезли себе три мяча.

«Для меня моя команда самая лучшая. Наверное, каждый тренер хотел бы иметь в команде Лионеля Месси. Я сейчас осторожно смотрю на скамейку, так как там есть молодежь и травмированные футболисты», — объяснил он, добавив, что трансферную кампанию он сможет прокомментировать, когда она начнется.

Сине-бело-голубые в шестой раз выиграли Суперкубок России, на счету «Локомотива» три трофея.