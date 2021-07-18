Российских водителей познакомили с главными врагами двигателей

Москва, 18 июля. Современные автомобили оборудованы различными автоматизированными системами, без некоторых мы уже не можем представить себе эксплуатацию автомобиля, но от некоторых все-таки лучше отказаться.

Журналисты «Российской газеты» описали четыре автомобильные системы, которые чаще всего «убивают» двигатель.

Первым скрытым врагом автомобиля является так называемая система «старт-стоп». Она используется для автоматического отключения двигателя во время остановки и автоматического запуска во время нажатия на педаль газа.

При этом мало кому известно, что экономя топливо путем частого отключения и включения агрегата, на трущиеся детали двигателя существенно усиливается нагрузка, которая впоследствии провоцирует появление задиров на стенках цилиндров и существенно ускоряет его износ.

Второй серьезный враг двигателя — система турбонаддува. На моторах малого объема она иногда не доживает и 100 000 километров.

Современные турбины благодаря такой системе не только достигают настолько высоких оборотов, но и нагреваются до 1000 градусов. Таким образом, снижается общая производительность двигателя, возникают провалы в тяге, что может привести мотор в аварийный режим.

Современная «умная» система впрыска, давно ставшая привычной для большинства водителей, тоже оказалась сомнительным помощником автовладельца.

Благодаря электронике, искусственно повышаются обороты при холодном пуске и обеспечивается ранняя подача обогащенной топливной смеси без естественного прогрева двигателя.

Такая система обеспечивает раннюю подачу обогащенной топливной смеси даже без прогрева. В случае, если за бортом низкая температура, то такой впрыск существенно повышает нагрузку на двигатель, приводя к ускоренному износу шатунно-поршневой группы.

Катализатор, как выяснилось, тоже имеет все шансы стать врагом автомобильного мотора. В случае, если он поврежден или неисправен, то его тонкостенные соты крошатся, а мелкие частицы керамики, попадая в цилиндры, царапают его стенки и через какое-то время выводят из строя двигатель.

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