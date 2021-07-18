Более 300 млн евро выделят на устранение последствий наводнений в Германии

Берлин, 18 июля. Деньги, предназначенные для устранения последствий наводнения, выделят власти ФРГ. По их данным, 300 млн евро может не хватить, потребуются дополнительные средства.

От последствий бушевавшей стихии, по последним данным, погибли более 150 человек. Количество жертв увеличивается ежедневно. Более того, десятки людей числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают проводить поисковые операции.

Причиной наводнений стали обильные дожди, которые продолжаются на западе и юго-западе Германии. В результате стихии реки Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. Тела погибших обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Множество человек пострадали в результате сильных дождей.