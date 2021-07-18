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Испанский министр призвала заменить термин «отечество» на «матчество»
Политика
Испанский министр призвала заменить термин «отечество» на «матчество»
pixabay.com  /  pcjvdwiel

Мадрид, 18 июля. Термин «патрия» несет тяжелое бремя, стоит отказаться от него и заменить на «матчество», заявила министр труда и социальной экономики Испании Йоланда Диас.

Издание El Mundo пишет, что второй заместитель председателя правительства Испании сравнила «матчество» с чем-то, что заботится, а также одинаково ко всем относится.

«Никого не дискриминирует», — подчеркнула Диас.

Однако ее заявление спровоцировало бурную дискуссию в социальных сетях. Многие интернет-пользователи раскритиковали предложение министра, указав на наличие более важных проблем.

Ранее испанцы с иронией отреагировали на инцидент, произошедший в ходе переговоров премьер-министра страны Педро Санчеса и главы Литвы Гитанаса Науседы. Во время встречи прозвучал сигнал тревоги и мероприятие было срочно прервано. Причиной вынужденной паузы стало появление российского самолета над акваторией Балтийского моря.

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испания диас матчество
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