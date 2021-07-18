В Тель-Авиве не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев

Тель-Авив, 18 июля. Жители Тель-Авива будут обязаны сдать ДНК собак. Анализ позволит установить хозяев, которые не убирают за своими домашними животными.

Муниципалитет столицы Израиля обязал хозяев сдавать образцы ДНК при необходимости продлить или получить лицензию на владение животным. Меры призваны избавить город от собачьих фекалий. В случае установления вины хозяину будет направлен штраф и квитанция на оплату отбора проб и самого тестирования.

Ранее сообщалось о способах, которые помогут продлить жизнь собак. По словам кинолога, важную роль играет сбалансированное питание и своевременная проверка здоровья питомца.