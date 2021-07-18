Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:46
11:45
Политика
ВСУ разместили запрещенную военную технику у линии фронта в Донбассе
11:45
Общество
Глубоководный аппарат "Титан" получил новые фото с места крушения "Титаника"
11:45
Весь мир
Политик Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с главой Минобороны России
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
Все новости

В Тель-Авиве не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев
Общество
В Тель-Авиве не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев
pixabay.com  /  MabelAmber

Тель-Авив, 18 июля. Жители Тель-Авива будут обязаны сдать ДНК собак. Анализ позволит установить хозяев, которые не убирают за своими домашними животными.

Муниципалитет столицы Израиля обязал хозяев сдавать образцы ДНК при необходимости продлить или получить лицензию на владение животным. Меры призваны избавить город от собачьих фекалий. В случае установления вины хозяину будет направлен штраф и квитанция на оплату отбора проб и самого тестирования.

Ранее сообщалось о способах, которые помогут продлить жизнь собак. По словам кинолога, важную роль играет сбалансированное питание и своевременная проверка здоровья питомца.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Тель-Авиве не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев
собаки животные фекалии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru