«Это смешно»: Хаев высказался об участии Бузовой в постановке МХАТа

Москва, 18 июля. Известный российский актер Виталий Хаев откровенно высказался о тенденциях в современном искусстве. Не смог артист обойти и участие певицы Ольги бузовой в постановке МХАТа.

По мнению Хае а, мы живем в эпоху, когда образование и профессионализм совершенно не являются составляющими успеха. В качестве примера он привел рэп-исполнителя Моргенштерна, который является дилетантом, и певицу Ольгу Бузову, решившую построить театральную карьеру.

«Я скучаю по тому времени, потому что непрофессионал не мог попасть ни на сцену, ни в кино. Так не бывало. Сейчас все сильно поменялось. Хотелось бы, чтоб каждый занимался своим делом, но мир ушел очень далеко», — рассказал артист в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

Хаев отметил, что он всегда поддерживал изменения и развитие, но в случае, если в них есть смысл и они могут принести пользу. Однако появление звезды «Дома-2» на сцене одного из старейших театров страны — это лишь попытка привлечь зрителей, которая слишком далека от искусства.

«Взять и просто вмонтировать Бузову в театр, чтобы пришел народ? Это смешно. И не про искусство. Маркетинг и — новое слово — хайп. Делайте что хотите, но без меня. К сожалению, как я вижу, на смену уходящей эпохе русского и советского театра не приходит ничего достойного», — признался звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

Театральная постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой наделала немало шума. Администрация МХАТ имени Горького добилась своего — о спектакле говорили, а билеты были распроданы. В связи с этим стало известно о возможном продлении контракта с артисткой.