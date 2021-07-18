Виталий Хаев вспомнил, как ради искусства выбежал на сцену без одежды

Москва, 18 июля. Звезда фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Виталий Хаев рассказал о своих театральных экспериментах и о том, как однажды выбежал на сцену полностью голым.

Артист откровенно заявил, что не одобряет происходящее в современных постановках, поэтому некоторое время назад он принял серьезное для себя решение — покинуть сцену. Однако он не оставил актерскую карьеру окончательно и периодически появляется в громких проектах.

В интервью артист рассказал, как однажды шокировал публику своим появлением на сцене в спектакле «Киллер Джо» Театра наций. В шутку Хаев назвал это первым мужским обнажением.

«Первое мужское обнажение. Очень смешно! Потому что Юлия Пересильд перед моим выходом стояла на сцене голой минуты три—четыре, а потом я выскакивал на секунду нагишом, и все писали только про гениталии Хаева. Что это такое?!» — со смехом рассказал артист в интервью Teleprogramma.pro.

По мнению актера, в тот момент для зрителя это было непривычным, поэтому обнажение наделало столько шума. Он отметил, что против подобных проявлений был и тогда, и придерживается этого же мнения сейчас. Но согласился на это по просьбе режиссера.

«Не было этого в культуре, в привычках. Я и тогда был против. Но чего не сделаешь ради искусства?» — признался Виталий Хаев.

Спустя годы после скандального обнажения актера пригласили на съемки сериала «Бывшие». При подготовке к съемкам второго сезона Хаева потрясло огромное количество постельных сцен, после знакомства с которыми он «аж вспотел».