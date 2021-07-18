Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:46
11:45
Политика
ВСУ разместили запрещенную военную технику у линии фронта в Донбассе
11:45
Общество
Глубоководный аппарат "Титан" получил новые фото с места крушения "Титаника"
11:45
Весь мир
Политик Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с главой Минобороны России
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
Все новости

Виталий Хаев вспомнил, как ради искусства выбежал на сцену без одежды
Шоу-бизнес
Виталий Хаев вспомнил, как ради искусства выбежал на сцену без одежды
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 18 июля. Звезда фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Виталий Хаев рассказал о своих театральных экспериментах и о том, как однажды выбежал на сцену полностью голым.

Артист откровенно заявил, что не одобряет происходящее в современных постановках, поэтому некоторое время назад он принял серьезное для себя решение — покинуть сцену. Однако он не оставил актерскую карьеру окончательно и периодически появляется в громких проектах.

В интервью артист рассказал, как однажды шокировал публику своим появлением на сцене в спектакле «Киллер Джо» Театра наций. В шутку Хаев назвал это первым мужским обнажением.

«Первое мужское обнажение. Очень смешно! Потому что Юлия Пересильд перед моим выходом стояла на сцене голой минуты три—четыре, а потом я выскакивал на секунду нагишом, и все писали только про гениталии Хаева. Что это такое?!» — со смехом рассказал артист в интервью Teleprogramma.pro.

По мнению актера, в тот момент для зрителя это было непривычным, поэтому обнажение наделало столько шума. Он отметил, что против подобных проявлений был и тогда, и придерживается этого же мнения сейчас. Но согласился на это по просьбе режиссера.

«Не было этого в культуре, в привычках. Я и тогда был против. Но чего не сделаешь ради искусства?» — признался Виталий Хаев.

Спустя годы после скандального обнажения актера пригласили на съемки сериала «Бывшие». При подготовке к съемкам второго сезона Хаева потрясло огромное количество постельных сцен, после знакомства с которыми он «аж вспотел».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Виталий Хаев вспомнил, как ради искусства выбежал на сцену без одежды
театр Бывшие хаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru