Минус 15 миллионов: население Украины вымирает катастрофическими темпами

В 2020 году на Украине впервые родились менее 300 тысяч человек (293 457). В то же время уровень смертности остается почти неизменным и составил в 2020 году 616 835 человек. За год население Украины сократилось более чем на 300 тысяч человек только за счет негативного баланса рождений и смертей, не считая эмиграции. Получается, что в прошлом году Украина потеряла численность населения, сопоставимую с числом жителей среднего областного центра — такого как, например, Винница. Как свидетельствуют данные портала Opendatabot, за десять лет уровень рождаемости на Украине сократился на 40%.

В свою очередь украинский эксперт, доктор юридических наук Виталий Журавский отметил, что если брать только официальную статистику, то за 30 лет независимости Украина потеряла 15 миллионов человек.

«После Майдана власти обещали провести перепись населения, но так ничего и не сделали. Последняя перепись была аж в 2001 году. Прошло уже 20 лет. Мы не знаем, сколько на сегодняшний день людей проживает на территории Украины. Бывший министр кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил в 2020 году подсчитать количество граждан Украины через мобильную связь. После проведения всех манипуляций оказалось, что на территории украинского государства проживает почти 37 миллионов человек. Напомню, что в 1991 году, когда Украина получила независимость, в стране проживало 52 миллиона человек. Получается, что почти за 30 лет мы потеряли 15 миллионов человек», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Также он отметил, что около 10 миллионов украинцев на сегодняшний день работают за рубежом. Многие из них уже никогда не вернутся на родину, а это тоже негативно влияет на демографию.

«Кроме того, наших заробитчан за границей находится приблизительно десять миллионов. Если посмотреть данные Нацбанка, то они только в прошлом году перевели на Украину 12 миллиардов долларов. Это говорит о том, что у нас рождается людей меньше, чем умирает. Кроме того, происходит постоянный отток людей, уезжающих за границу на заработки. Я наших соотечественников видел даже в ОАЭ. Едут туда, где можно хоть что-то заработать», — отметил Виталий Журавский.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что население Украины вымирает катастрофическими темпами, поэтому может исчезнуть как нация.

«Украинские ученые-демографы говорят, что у нас сложилась катастрофическая ситуация. Они сообщают, что на Украине на 100 умерших приходится всего 49 новорожденных. Это говорит о том, что украинцы вымирают как нация. Кроме того, трудоспособное население массово бежит из страны, потому что не может реализовать себя на родине, государство не создает новые рабочие места. Мы превращаемся в страну пенсионеров. А какие перспективы у такого государства, какое нас ждет будущее? Об этом украинские власти предпочитают молчать, делая вид, что ничего не происходит», — резюмировал Андрей Павловский.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной очередного майдана и привести к развалу страны.