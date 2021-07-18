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ЦСКА отказался продавать Влашича «Брентфорду» за 15 млн евро

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:53
Спорт
ЦСКА отказался продавать Влашича «Брентфорду» за 15 млн евро
Global Look Press  /  Sanjin Strukic/XinHua

Лондон, 18 июля. Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году красно-синие выкупили хорватского хавбека за 15,7 млн евро.

Полузащитника сборной Хорватии и московского ЦСКА Николу Влашича захотел приобрести клуб Английской премьер-лиги «Брентфорд». Об этом сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти на своей странице в Twitter.

Отмечается, что дебютант АПЛ предлагал за 23-летнего хорвата 15 млн евро, но столичный клуб отказался. Согласно информации источника, сам Влашич рассчитывает, что армейцы отпустят его в «Милан». Красно-синие хотели выручить за трансфер хорвата 35 млн евро, но в итоге снизили цену до 30 млн.

Ранее тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини заявил, что 23-летний Влашич может качественно усилить игровой потенциал его команды.

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цска апл милан влашич
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