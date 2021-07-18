Подозреваемого в изнасиловании женщины на олимпийском стадионе задержали в Токио

Токио, 18 июля. Правоохранители отправили под арест 30-летнего уроженца Узбекистана. Он подозревается в изнасиловании, которое произошло на территории стадиона, где проведут Олимпийские игры.

По информации местных СМИ, жертва связана с проведением игр. Какой именно деятельностью она занимается, не указывается. При этом арестованный — студент, приехавший в японскую столицу на заработки. Компания, в которой он работает, предоставляет еду для журналистов. Детали преступления не раскрываются.

В спортивном городке, построенном к Олимпийским играм в Токио, выявлена вспышка коронавируса. Заражение произошло среди сотрудников отеля, в котором проживает сборная Бразилии, сообщало URA.RU.