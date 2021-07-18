Как сохранить стойкость макияжа в жару: полезные советы визажиста

Летняя жара — нешуточное испытание для красавиц, ведь солнечный зной может с легкостью погубить любой макияж. Как продлить его стойкость, чтобы он не «расплылся» в течение дня? Каким продуктам отдать предпочтение сейчас, а какие оставить для осени и зимы? Профессиональными советами по этому поводу поделилась петербургский визажист и бьюти-блогер Екатерина Леер.

Залог хорошего и красивого макияжа — ухоженная кожа лица, поэтому в период зноя эксперт рекомендует хорошо ее увлажнять, а также не забывать вовремя отшелушивать. Старательно очищать кожу следует и перед нанесением тонального средства — это поможет макияжу оставаться стойким в течение дня.

«После этого я рекомендую наносить максимально легкие тональные средства — от плотных стоит отказаться до наступления холодов. Летом кожа, как правило, более загорелая, за счет чего скрываются мелкие недостатки и высыпания. Если кожа нормальная или сухая, используйте увлажняющие тональные средства, если комбинированная или жирная — матирующие. Но тут действовать следует с осторожностью — если кожа склонна к появлению шелушений, ее нужно еще лучше готовить к нанесению макияжа», — рассказывает визажист.

фото из личного архива Екатерины Леер /

Чтобы тональный крем, да и весь образ сохранял свой приятный вид в течение жаркого дня, не пренебрегайте специальной матирующей базой под макияж. Полезный продукт сдержит появление ненавистного нам жирного блеска, причем наносить его можно именно на те зоны лица, которые становятся блестящими быстрее всего. Затем наносите тонким слоем тональный крем — выбирать лучше устойчивые средства, на упаковке которых есть соответствующая маркировка.

«Обязательно фиксируем все это пудрой, чтобы крем хорошо держался. Ею же можно пользоваться в течение дня, чтобы сдерживать появление сального блеска. Рассыпчатая пудра будет давать тонкое и невесомое покрытие, а компактная — более плотное», — делится специалист.

Что касается летнего макияжа глаз, Екатерина Леер советует пользоваться водостойкими продуктами, например водостойкими или гелевыми подводками для глаз. Если же вы планируете накраситься тенями, то не пренебрегайте и специальной базой под них. Так косметика продержится куда лучше, а четкие стрелки не «уплывут», ведь летом наше веко жирнится в разы быстрее обычного.

«В целом, летний макияж, как правило, более легкий и полупрозрачный, нежели в холодное время года. Поэтому в теплый сезон достаточно ровного легкого тона лица, румянца, аккуратно оформленных бровей и ресниц и сияющего блеска для губ. Также можно пользоваться хайлайтером, который красиво подчеркнет загар, и бронзатором — он придаст лицу рельефности», — отмечает визажист.

Pr Scr instagram.com / @katya_leer

В завершение Леер дает практичный совет ухоженным красавицам — носить с собой в сумочке матирующие салфетки. Это своего рода «промокашки», которые быстро впитывают излишки кожного сала, но не смазывают при этом тональный крем, а значит, макияж остается неизменным.

«Это — самый простой и быстрый способ убрать сальный блеск с лица. Они недорого стоят, занимают мало места, и ими просто пользоваться. Я всегда рекомендую клиентам иметь с собой этих маленьких помощников», — говорит эксперт.

Сегодня они выпускаются многими косметическими марками — бюджетные версии стоят около 100–150 рублей. Более дорогие продукты, по признанию мастера, сделаны по абсолютно тому же принципу, поэтому можно и не переплачивать.

Ранее ФАН делился с читательницами актуальными тенденциями касательно летнего макияжа. Как отметила Екатерина Леер, теплый сезон — самое время начать экспериментировать и привносить в образ яркие оттенки.