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Россиянам перечислили правила поведения при смоге

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:41
Общество
Россиянам перечислили правила поведения при смоге
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Москва, 18 июля. Отделения МЧС начали информировать россиян о правилах поведения при смоге из-за ситуации с лесными пожарами.

Марлевая повязка защищает лишь от взвешенных элементов, но не от газа и микрочастиц. При сильном смоге рекомендуется не выходить из дома и носить маску, периодически смачивая ее водой. По словам экспертов, при проблемах с легкими ношение маски может нанести вред, так как провоцирует сопротивление при дыхании.

При задымлении важно употреблять необходимое количество воды. Для взрослого человека эта норма составляет 2-2,5 литра, пол литра из которых должны приходиться на минеральную воду. Зеленый чай также полезен, но не следует пить более двух-трех чашек в день. В МЧС также подчеркнули пользу прохладного душа, который при смоге лучше принимать несколько раз в день.

Ранее сообщалось, что небо в Якутии стало оранжевым из-за лесных пожаров. Причиной стала аномальная жара, которая сохраняется в регионе уже месяц, при этом осадки практически не выпадают.

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