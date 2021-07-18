Лиза Пескова подарила первый костюмчик для ребенка Алеси Кафельниковой

Москва, 18 июля. Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова недавно в одной из последних stories в Instagram разместила публикацию, где ее подруга, Алеся Кафельникова открывает ее подарок.

22-летняя модель и дочь знаменитого российского теннисиста недавно стала матерью. Она вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина и родила бывшему партнеру Светланы Ходченковой ребенка.

Алеся и Лиза давно дружат, поэтому подарок на рождение первенца был вполне предсказуем. Несмотря на это, Кафельникова все же удивилась презенту. Сидя за столиком в ресторане она распаковала коробочку Dior. Внутри оказался белоснежный детский костюмчик с рюшами.

«Лиза, у тебя есть вкус!» — заявил из-за кадра Алеко Надирян — близкий друг модели.

Мужчина вместе с Алесей рассматривал красивый подарок от Песковой.

«Он большой — то, что нам надо», — заявила Алеся.

Позднее в кадре появился и супруг Кафельниковой. Георгий Петришин объяснил, почему им так понравилась обновка.

«Мы реально вещей накупили, а они все маленькие», — подчеркнул он.

Недавно вышедшая замуж модель долгое время скрывала свою беременность от общественности. На светских вечеринках она пыталась либо вовсе не попадать в кадр, либо прятать живот под одеждой. Но вскоре о радостном пополнении в семье сообщил ее отец — теннисист Евгений Кафельников.