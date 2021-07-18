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Лиза Пескова подарила первый костюмчик для ребенка Алеси Кафельниковой
Шоу-бизнес
Лиза Пескова подарила первый костюмчик для ребенка Алеси Кафельниковой
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 18 июля. Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова недавно в одной из последних stories в Instagram разместила публикацию, где ее подруга, Алеся Кафельникова открывает ее подарок.  

22-летняя модель и дочь знаменитого российского теннисиста недавно стала матерью. Она вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина и родила бывшему партнеру Светланы Ходченковой ребенка. 

Алеся и Лиза давно дружат, поэтому подарок на рождение первенца был вполне предсказуем. Несмотря на это, Кафельникова все же удивилась презенту. Сидя за столиком в ресторане она распаковала коробочку Dior. Внутри оказался белоснежный детский костюмчик с рюшами. 

«Лиза, у тебя есть вкус!» — заявил из-за кадра Алеко Надирян — близкий друг модели. 

Мужчина вместе с Алесей рассматривал красивый подарок от Песковой.

«Он большой — то, что нам надо», — заявила Алеся. 

Позднее в кадре появился и супруг Кафельниковой. Георгий Петришин объяснил, почему им так понравилась обновка.

«Мы реально вещей накупили, а они все маленькие», — подчеркнул он. 

Недавно вышедшая замуж модель долгое время скрывала свою беременность от общественности. На светских вечеринках она пыталась либо вовсе не попадать в кадр, либо прятать живот под одеждой. Но вскоре о радостном пополнении в семье сообщил ее отец — теннисист Евгений Кафельников.  

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подарок кафельникова первенец пескова костюмчик
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