Нижегородский пенсионер обогатил мошенников на шесть миллионов рублей

Нижний Новгород, 18 июля. Пенсионер из города Саров Нижегородской области отправил мошенникам крупную сумму денег. За несколько сотен банковских операций он лишился более шести миллионов рублей.

Аферисты по телефону представились сотрудниками Главного управления Министерства внутренних дел. Лже-полицейские убедили 66-летнего мужчину «обнулить» счета, тем самым не только обезопасить сбережения, но и помочь следствию поймать злоумышленников, промышлявших кражами с банковских карт.

По настойчивой просьбе «правоохранителей» пенсионер взял в кредит самую высокую сумму, предложенную банком. После «поимки» преступников ему обещали возместить все затраты и погасить образовавшийся долг. Три недели мошенники получали от саровчанина разные суммы под предлогом определения их по «безопасным» счетам.

В итоге за 400 банковских операций мужчина лишился более шести миллионов рублей. Нажившись на доверчивом пенсионере, злоумышленники перестали выходить на связь.

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