Главврачи больниц Ирака увольняются на фоне пожаров в медучреждениях

Ан-Насырия, 18 июля. Руководители пяти больниц в южной иракской провинции Ди Кар уволились после пожара в одном из лечебных заведений города Ан-Насырия, произошедшего в ночь с 12 на 13 июля. Это связано с выдачей властями ордера на арест главных врачей, в чью смену произошла трагедия.

По сообщению директора Департамента здравоохранения провинции Ди Кар Саада аль-Маджида, уволившиеся сотрудники мотивировались «нежеланием брать на себя ответственность» за возможные аналогичные инциденты в будущем.

Iraq hospital heads abandon posts after fire tragedy https://t.co/TNT68S5gNT via @FRANCE24 — Dr. Joel P. Rutkowski- President (@RutkowskiDr) July 18, 2021

Речь идет о взрыве кислородных баллонов в больнице «Имам Хусейн», недавно переоборудованной для содержания и лечения пациентов, зараженных COVID-19. В результате случившегося погибли 60 человек и еще свыше 100 пострадали. Большинство смертей связано с отравлением угарным газом.

Примечательно, что аналогичное происшествие имело место 24 апреля в багдадской больнице «Ибн аль-Хатыб», также ориентированной на пациентов с коронавирусом. Взрыв емкостей с кислородом привел к 82 смертям при 110 пострадавших. За этим также последовал арест руководства и сотрудников службы безопасности заведения.

It was the second time a large fire has killed #coronavirus patients in an #Iraqi hospital this year. At least 82 people died at Ibn al-Khateeb hospital in Baghdad in April when an oxygen tank exploded, sparking the blaze.https://t.co/fipnRLg7bm — Firstpost (@firstpost) July 13, 2021

Пламя распространилось по помещениям ввиду отсутствия каких-либо систем пожаротушения и широкого применения внешней отделки из легковоспламеняющихся материалов.

Поступок уволившихся врачей встретил неоднозначную оценку в обществе. Кто-то видит в этом естественное последствие и свидетельство краха иракской системы здравоохранения, в то время как другие люди обвиняют медиков в эгоизме.

«Они уклоняются от своих обязанностей, в то время как вместо этого они должны удвоить усилия, чтобы противостоять сложившемуся кризису», — заявил местный журналист Аднан Тоаме.

Система здравоохранения Ирака, считавшаяся лучшей в арабском мире до войны в Персидском заливе, в настоящий момент переживает всеохватывающий кризис: в разрушающихся зданиях больниц наблюдается острая нехватка персонала, а наличествующий отличается низкой компетентностью. Безнадежно устаревшее оборудование в своей основной массе не работает.

This week in 1991, the US ground war against Iraq began in the Persian Gulf War. The US committed 100s of war crimes, including bombing civilian buildings, vehicles & infrastructure. The US used cluster bombs, depleted uranium & napalm & over 100,000 died as a result of the war. pic.twitter.com/mY6Ep5o29J — American Values (@Americas_Crimes) February 25, 2019

Вышеописанные трагедии во многом произошли из-за бесхозяйственности, как сообщал информационному агентству AFP директор одной из столичных больниц на условиях анонимности.

«Управленцы ходят и курят в больнице, где хранятся кислородные баллоны. Даже в реанимации у постели больного всегда находятся два-три друга или родственника», — сказал он.

Помимо отсутствия удовлетворительной инфраструктуры и персонала система здравоохранения недополучает медпрепараты, ПЦР-тесты и кислородные баллоны. Все это, в свою очередь, связано с недостатком финансирования: на данную область из бюджета выделяется менее 2% средств, при том что значительная их часть «оседает» в карманах чиновников при распределении.

Iraq’s healthcare system is a shambles, and the coronavirus crisis is only making it worse.

https://t.co/NVaV560OLv pic.twitter.com/pwMylSFDzK — The Nation (@thenation) April 9, 2020

Таким образом, повсеместная коррупция лежит в основе проблем здравоохранения, что актуально и для прочих сфер жизни государства. Население, в свою очередь, регулярно выражает свое недовольство властями через протесты.