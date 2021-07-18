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Главврачи больниц Ирака увольняются на фоне пожаров в медучреждениях
Весь мир
Главврачи больниц Ирака увольняются на фоне пожаров в медучреждениях
Global Look Press  /  Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Ан-Насырия, 18 июля. Руководители пяти больниц в южной иракской провинции Ди Кар уволились после пожара в одном из лечебных заведений города Ан-Насырия, произошедшего в ночь с 12 на 13 июля. Это связано с выдачей властями ордера на арест главных врачей, в чью смену произошла трагедия.

По сообщению директора Департамента здравоохранения провинции Ди Кар Саада аль-Маджида, уволившиеся сотрудники мотивировались «нежеланием брать на себя ответственность» за возможные аналогичные инциденты в будущем.

Речь идет о взрыве кислородных баллонов в больнице «Имам Хусейн», недавно переоборудованной для содержания и лечения пациентов, зараженных COVID-19. В результате случившегося погибли 60 человек и еще свыше 100 пострадали. Большинство смертей связано с отравлением угарным газом.

Примечательно, что аналогичное происшествие имело место 24 апреля в багдадской больнице «Ибн аль-Хатыб», также ориентированной на пациентов с коронавирусом. Взрыв емкостей с кислородом привел к 82 смертям при 110 пострадавших. За этим также последовал арест руководства и сотрудников службы безопасности заведения.

Пламя распространилось по помещениям ввиду отсутствия каких-либо систем пожаротушения и широкого применения внешней отделки из легковоспламеняющихся материалов.

Поступок уволившихся врачей встретил неоднозначную оценку в обществе. Кто-то видит в этом естественное последствие и свидетельство краха иракской системы здравоохранения, в то время как другие люди обвиняют медиков в эгоизме.

«Они уклоняются от своих обязанностей, в то время как вместо этого они должны удвоить усилия, чтобы противостоять сложившемуся кризису», — заявил местный журналист Аднан Тоаме.

Система здравоохранения Ирака, считавшаяся лучшей в арабском мире до войны в Персидском заливе, в настоящий момент переживает всеохватывающий кризис: в разрушающихся зданиях больниц наблюдается острая нехватка персонала, а наличествующий отличается низкой компетентностью. Безнадежно устаревшее оборудование в своей основной массе не работает.

Вышеописанные трагедии во многом произошли из-за бесхозяйственности, как сообщал информационному агентству AFP директор одной из столичных больниц на условиях анонимности.

«Управленцы ходят и курят в больнице, где хранятся кислородные баллоны. Даже в реанимации у постели больного всегда находятся два-три друга или родственника», — сказал он.

Помимо отсутствия удовлетворительной инфраструктуры и персонала система здравоохранения недополучает медпрепараты, ПЦР-тесты и кислородные баллоны. Все это, в свою очередь, связано с недостатком финансирования: на данную область из бюджета выделяется менее 2% средств, при том что значительная их часть «оседает» в карманах чиновников при распределении.

Таким образом, повсеместная коррупция лежит в основе проблем здравоохранения, что актуально и для прочих сфер жизни государства. Население, в свою очередь, регулярно выражает свое недовольство властями через протесты.

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пожар ирак здравоохранение
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