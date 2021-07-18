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Гагра, Сочи и Казань возглавили рейтинг лучших городов для гастротуризма

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:33
Общество
Гагра, Сочи и Казань возглавили рейтинг лучших городов для гастротуризма
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 18 июля. Специалисты сервиса TVIL.RU провели опрос среди пользователей соцсетей и выяснили, в каких городах можно вкусно поесть во время отпуска.

Рейтинг возглавил черноморский курорт Гагра, который выбрали 23% путешественников-гурманов. В тройке лидеров также оказались Сочи и Казань, за которые проголосовали 21% и 17% опрошенных соответственно.

Кроме того, популярными направлениями для гастротуризма были признаны Санкт-Петербург, Севастополь, Москва и Пятигорск. При этом в топ-10 попали такие города как Ростов-на-Дону, Воронеж и Волгоград.

Российская столица тем временем укрепила позиции в рейтингах городов компании Numbeo. За прошедший год имидж Москвы с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения стал намного лучше.

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еда рейтинг гастротуризм
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