Гагра, Сочи и Казань возглавили рейтинг лучших городов для гастротуризма

Москва, 18 июля. Специалисты сервиса TVIL.RU провели опрос среди пользователей соцсетей и выяснили, в каких городах можно вкусно поесть во время отпуска.

Рейтинг возглавил черноморский курорт Гагра, который выбрали 23% путешественников-гурманов. В тройке лидеров также оказались Сочи и Казань, за которые проголосовали 21% и 17% опрошенных соответственно.

Кроме того, популярными направлениями для гастротуризма были признаны Санкт-Петербург, Севастополь, Москва и Пятигорск. При этом в топ-10 попали такие города как Ростов-на-Дону, Воронеж и Волгоград.

Российская столица тем временем укрепила позиции в рейтингах городов компании Numbeo. За прошедший год имидж Москвы с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения стал намного лучше.