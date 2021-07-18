СК организовал проверку после нападения медведя на дрессировщицу в Кузбассе

Кузбасс, 18 июля. Следователи заинтересовались опубликованной новостью в СМИ о том, что во время представления животное напало на укротительницу в городе Березовском.

Правоохранители установили, что после выступления в шапито в больницу никто не обращался. Цирковой коллектив приехал на гастроли из города Саратова, из хищников у них есть четыре медведя. Во время выступления ограждение в зале не выставляли, так как звери выводились на поводке. Специалисты проверят, соответствует ли это нормам безопасности.

Инцидент произошел на глазах у зрителей. Медведь стал нападать на ногу женщины. Та пыталась успокоить животное, но оно продолжало вести себя агрессивно. В результате дрессировщица упала. Однако выступление заканчивать не стали. Все происходящее сняли на видео, сообщал сайт 360tv.ru.