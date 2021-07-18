Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:45
11:45
Весь мир
Политик Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с главой Минобороны России
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
11:32
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 018 человек
11:32
Экономика
Средний размер выданных россиянам потребкредитов вырос в июне
Все новости

СК организовал проверку после нападения медведя на дрессировщицу в Кузбассе

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:41
Происшествия
СК организовал проверку после нападения медведя на дрессировщицу в Кузбассе
pixabay.com

Кузбасс, 18 июля. Следователи заинтересовались опубликованной новостью в СМИ о том, что во время представления животное напало на укротительницу в городе Березовском.

Правоохранители установили, что после выступления в шапито в больницу никто не обращался. Цирковой коллектив приехал на гастроли из города Саратова, из хищников у них есть четыре медведя. Во время выступления ограждение в зале не выставляли, так как звери выводились на поводке. Специалисты проверят, соответствует ли это нормам безопасности.

Инцидент произошел на глазах у зрителей. Медведь стал нападать на ногу женщины. Та пыталась успокоить животное, но оно продолжало вести себя агрессивно. В результате дрессировщица упала. Однако выступление заканчивать не стали. Все происходящее сняли на видео, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК организовал проверку после нападения медведя на дрессировщицу в Кузбассе
нападение кузбасс медведь цирк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru