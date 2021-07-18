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Janes: британское боевое облако Nexus готово к использованию
Армия
Janes: британское боевое облако Nexus готово к использованию
raf.mod.uk  /  Ministry of Defence UK

Лондон, 18 июля. Военно-воздушные силы Великобритании готовы задействовать боевое облако Nexus, которое сформирует единую сеть боевой авиации, пишет издание Janes.

Облако создавалось как часть проекта «Астра», в рамках которого Великобритания стремится создать ВВС будущего. Теперь датчики, которыми оснащены боевые самолеты, вертолеты и беспилотники будут передавать данные именно в облачный сервис, где их могут изучить все участники сети.

Работу облака обеспечивает танкерно-транспортный самолет Airbus Voyager. По сути, машина является многодоменным информационным узлом, который постоянно находится в воздухе.

Ранее сообщалось, что Великобритания формирует спецподразделения для операций против России и Китая. В рамках новой концепции, по имеющимся данным, будут проводиться тайные миссии.

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