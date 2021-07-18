Казахстан попал в тройку лидеров по мировому майнингу криптовалют

Нур-Султан, 18 июля. Доля КНР в мировом майнинге биткоина сократилась почти на 30%. На этом фоне в шесть раз взлетела доля Казахстана, который вышел на третью позицию в мире по «добыче» криптовалюты.

Обнародованы результаты исследования Центра альтернативных финансов Кембриджского университета. Оно не захватило последний период давления на майнинг в Китае, который начался в июне этого года.

В то же время Соединенные Штаты увеличили долю с 4,1% до 16,8% и расположились на втором месте в мире. Россия и Иран сейчас занимают четвертую и пятую строчки рейтинга по «добыче» биткоинов соответственно.

В долгосрочной перспективе можно ожидать только положительного эффекта от запрета китайских властей, так как пропадут опасения получения Китаем полного контроля над биткоином. Такое мнение ранее выразил глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.