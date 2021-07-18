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«Кибербезопасники» Самары отразили за полгода 10 млн атак на ресурсы органов власти
Общество
«Кибербезопасники» Самары отразили за полгода 10 млн атак на ресурсы органов власти
pixabay.com  / 

Самара, 18 июля. Сотрудники регионального центра кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» отчитались за полгода работы в 2021 году. По их подсчетам, подразделение за указанный период отследило и предотвратило более 10 млн компьютерных атак на информационные системы и ресурсы в Самарской области. Более чем половине из них был присвоен высокий уровень критичности.

«Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы», — рассказал вице-губернатор Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

По его словам, в региональном центре кибербезопасности трудится 13 человек, из них 8 сотрудников обеспечивают работу центра в круглосуточном режиме. В среднем за сутки они фиксируют до 80 тысяч событий, связанных с информационной безопасностью в Сети.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре готовится к открытию первое в России реально работающее отделение ретро-почты.

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самара кибербезопасность самарская область
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