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Жители Ачинска нашли в мусорном баке мертвого младенца
Происшествия
Жители Ачинска нашли в мусорном баке мертвого младенца
Невские Новости

Ачинск, 18 июля. Труп младенца обнаружили жители города Ачинска на Западе Красноярского края в одном из мусорных баков.

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«В СК РФ по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов № 11 и 12 в шестом микрорайоне города Ачинска, обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола с признаками промерзания», — отмечается в сообщении следователей.

В настоящий момент ведется поиск матери младенца. Проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти младенца женского пола.

Ранее мужской труп, завернутый в полиэтилен, нашли на балконе жительницы Петербурга, у которой была диагностирована деменция.

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