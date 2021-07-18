Назван вид чая, который способен влиять на повышенное артериальное давление

Москва, 18 июля. Группа ученых провела исследование, в ходе которого установила, что повышенное артериальное давление может вылечить чай-улун.

В научной работе приняли участие 1500 добровольцев. На протяжении года они пили китайский чай-улун. При этом участники эксперимента старались не употреблять продукты, которые могут способствовать повышению давления.

По окончании эксперимента эксперты проанализировали все данные. Они пришли к выводу, что вероятность гипертонии может снизиться на 46%. Для этого каждый день следует выпивать по половине кружки улуна. Однако специалисты отмечают, что если выпивать по две кружки такого чая в день, то риск повышенного давления сокращается на 65%.

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