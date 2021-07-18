Фанатов озадачил новый образ певицы Кристины Орбакайте

Москва, 18 июля. Певица Кристина Орбакайте похвасталась перед поклонниками преображением после посещения салона стилиста Влада Лисовца. Фанаты неоднозначно отреагировали на укладку звезды.

Кристина Орбакайте с головой погрузилась в работу после роскошного празднования своего пятидесятилетия. Недавно артистка прибыла в Москву на съемки нового проекта, а в перерывах между занятостью на съемках звезда старается следить за своей внешностью. Уже несколько лет Орбакайте доверяет свой образ модному эксперту Владу Лисовцу — недавно актриса вновь обратилась к стилисту за новой укладкой. Позднее артистка опубликовала селфи, в котором продемонстрировала свое преображение. Однако фанатов в комментариях озадачила прическа звезды.

«Почему-то укладки не видно»; «Какая Вы красивая, счастливая и естественная!»; «Кристина, вы прелесть! А укладка где?» — поинтересовались фолловеры.

В настоящий момент Орбакайте приступила к съемкам в сиквеле семейной комедии «Любовь-морковь». Как и в первом фильме, компанию актрисе вновь составит Гоша Куценко, который также вернулся к своей роли.

Кристина Орбакайте продолжает восхищать фанатов не только вокалом, но внешностью — в 50 лет звезда активно следит за собой. А недавно актриса отвела к косметологу и свою дочь.