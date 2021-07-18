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Фанатов озадачил новый образ певицы Кристины Орбакайте

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:21
Шоу-бизнес
Фанатов озадачил новый образ певицы Кристины Орбакайте
 /  Наргиза Тохтасунова

Москва, 18 июля. Певица Кристина Орбакайте похвасталась перед поклонниками преображением после посещения салона стилиста Влада Лисовца. Фанаты неоднозначно отреагировали на укладку звезды.

Кристина Орбакайте с головой погрузилась в работу после роскошного празднования своего пятидесятилетия. Недавно артистка прибыла в Москву на съемки нового проекта, а в перерывах между занятостью на съемках звезда старается следить за своей внешностью. Уже несколько лет Орбакайте доверяет свой образ модному эксперту Владу Лисовцу — недавно актриса вновь обратилась к стилисту за новой укладкой. Позднее артистка опубликовала селфи, в котором продемонстрировала свое преображение. Однако фанатов в комментариях озадачила прическа звезды.

«Почему-то укладки не видно»;

«Какая Вы красивая, счастливая и естественная!»;

«Кристина, вы прелесть! А укладка где?» — поинтересовались фолловеры.

В настоящий момент Орбакайте приступила к съемкам в сиквеле семейной комедии «Любовь-морковь». Как и в первом фильме, компанию актрисе вновь составит Гоша Куценко, который также вернулся к своей роли.

Кристина Орбакайте продолжает восхищать фанатов не только вокалом, но внешностью — в 50 лет звезда активно следит за собой. А недавно актриса отвела к косметологу и свою дочь.

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орбакайте звезды красота
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