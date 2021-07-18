Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 11:44
11:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца
11:41
Политика
«Горбачева просто обманули»: экс-советница Рейгана рассказала о предательстве НАТО
11:41
Общество
Движение на центральных улицах Петербурга ограничено из-за репетиции парада ВМФ
11:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим призвала не сравнивать певицу с покойной Юлией Началовой
11:38
Происшествия
Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге
11:36
Общество
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте
11:35
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
11:32
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 018 человек
11:32
Экономика
Средний размер выданных россиянам потребкредитов вырос в июне
11:31
Спорт
Два воспитанника «Чертаново» могут вернуться в «Крылья Советов»
Все новости

Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
Экономика
Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
pixabay.com  /  Adriano Gadini

Москва, 18 июля. Правительство России не планирует запрещать использование трудноперерабатываемого пластика при производстве одноразовой посуды, ватных палочек и других товаров.

Информацией поделились в пресс-службе Минпромторга России. Любой материал, включая пластик, имеет высокий перерабатывающий потенциал. Согласно оценке ведомства, для этого необходимо применять определенный механический или химический метод. При этом вовлечение всех полимерных отходов в оборот пойдет на пользу стране, экологии и обществу, передает «Российская газета».

Сейчас следует разрабатывать и внедрять новые технологии переработки. Денежные средства для финансирования инициатив могут быть привлечены в рамках экологического сбора. Согласно мнению представителей министерства, на трудноперерабатываемые и неперерабатываемые материалы ставка должна быть повышенной.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее сообщила, что применение пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек могут запретить на законодательном уровне в России. Поправки предполагают ограничение на использование трудноизвлекаемых и неперерабатываемых изделий.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
минпромторг пластик производство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru