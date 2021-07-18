Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ

Москва, 18 июля. Правительство России не планирует запрещать использование трудноперерабатываемого пластика при производстве одноразовой посуды, ватных палочек и других товаров.

Информацией поделились в пресс-службе Минпромторга России. Любой материал, включая пластик, имеет высокий перерабатывающий потенциал. Согласно оценке ведомства, для этого необходимо применять определенный механический или химический метод. При этом вовлечение всех полимерных отходов в оборот пойдет на пользу стране, экологии и обществу, передает «Российская газета».

Сейчас следует разрабатывать и внедрять новые технологии переработки. Денежные средства для финансирования инициатив могут быть привлечены в рамках экологического сбора. Согласно мнению представителей министерства, на трудноперерабатываемые и неперерабатываемые материалы ставка должна быть повышенной.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее сообщила, что применение пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек могут запретить на законодательном уровне в России. Поправки предполагают ограничение на использование трудноизвлекаемых и неперерабатываемых изделий.