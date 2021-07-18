Саакашвили захотел расширить украинские границы до Кавказа

Тбилиси, 18 июля. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился своими фантазиями относительно расширения украинских границ.

«Великая Украина», по его мнению, должна простираться до Кавказа. Однако отношения Украины практически со всеми соседями натянутые, отметил политик. Исключением в этом списке является Грузия.

«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов — «от Сяна по Кавказ — великая Украина», — сказал он.

Ранее Саакашвили рассказал о плане экс-главы ЦРУ по захвату Донецка. По его словам, сотрудник американской спецслужбы прислал ему СМС-сообщение с аргументами, почему сейчас хороший момент, чтобы пойти в наступление.