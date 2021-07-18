Менеджер МакSим рассказала правду о роковом концерте артистки в Казани

Москва, 18 июля. Официальный представитель певицы МакSим (Марина Максимова) Маргарита Соколова впервые прокомментировала роковое выступление исполнительницы в Казани.

Многие поклонники считают, что именно этот концерт сильно повлиял на состояние звезды. Однако менеджер артистки опровергла заявление, отметив, что температура у артистки поднялась лишь к вечеру. По ее словам, никто не заставлял Максимову выступать, это решение она приняла сама.

«По выступлению в Казани она сама приняла решение. И температура у нее поднялась к вечеру. Она понимала, что все знали о ее прилете, и если она не выйдет на сцену, то многие из вас подняли бы такую бучу и столько всего бы написали «хорошего». Ну конечно не только это беспокоило ее, но и то, что ее многие ждали с нетерпением и хотели увидеть и встретится», — объяснила Соколова в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос фолловера.

Она отметила, что профессия артиста довольно сложная, и многим приходится выходить к публике даже в тяжелом состоянии, чтобы не подводить ни фанатов, ни организаторов. О тяжелом состоянии директор узнала только после того, как концерт закончился, МакSим скрывала это.

«О том, что у нее поднялась температура, я узнала уже после выступления. Она позвонила и рассказала — «Не хотела тебе жаловаться». Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета. Так как Марина планировала задержаться в Казани на два дня, возвращение планировали в ночь с 14 на 15. Но эта ситуация изменила ее планы», — поделилась представитель звезда.

Она отметила, что в сложившейся ситуации винить некого. В тот момент никто даже не догадывался, чем может обернуться обычное повышение температуры. Почти сразу после возвращения в Москву артистка попала в больницу с поражением легких.

Состояние Марины Максимовой уже несколько недель продолжает оставаться стабильно тяжелым. Ранее в Сети появилась информация об отказе легкого исполнительницы хита «Трудный возраст», однако близкие звезды сообщили ФАН, что никаких изменений в ее состоянии нет.