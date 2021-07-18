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Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:04
Общество
Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих
pixabay.com

Сахалин, 18 июля. Два случая спасения утопающих произошли в Сахалинской области. Жизням граждан ничего не угрожает.

В Охотском районе шестеро отдыхающих, трое из них дети, вышли в открытое море поплавать на моторной лодке. В достаточно отдаленном расстоянии от берега у них отказал двигатель. Плавсредство начало уносить сильным потоком ветра на север. Сотрудники ГИМС спасли компанию. Они подъехали к их судну и помогли его отбуксировать к суше.

В районе Чертовых Ворот произошел второй инцидент. Два человека плавали в море на резиновых кругах. По какой-то причине они начали тонуть. На помощь утопающим пришли отдыхающие на берегу туристы.

Известно, что один из пострадавших был без сознания. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и полицию.

Сотрудники поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост» достали тонущего мужчину из реки Москвы, сообщал сайт 360tv.ru. Выяснилось, что пострадавший прыгнул с моста из-за спора с товарищами.

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